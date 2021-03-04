Нигерийские солдаты открыли огонь по участникам встречи спасенных из плена школьниц

Абуджа, 4 марта. Нигерийские военнослужащие открыли огонь по людям, которые собрались посмотреть на возвращение 300 школьниц, освобожденных ранее из плена террористов.

Воссоединение девочек с родителями проходило в средней школе города Джангебе в северо-западной части страны. Группа неизвестных лиц попыталась проникнуть в здание учебного заведения. Дежурившие на мероприятии солдаты попробовали их остановить и открыли стрельбу. Но на линии огня оказались и мирные участники мероприятия.

В результате происшествия как минимум один человек погиб. Двое получили ранения. Власти отреагировали на инцидент введением комендантского часа в штате Замфара.

Попытка прорваться в школу была не единственным инцидентом. Несколько молодых людей забросали камнями колонну комиссара безопасности и внутренних дел, когда она въезжала в город.

26 февраля боевики похитили больше 300 учениц школы в Джангебе. Силовики начали поисковую операцию, а правительство заявило об отказе вести переговоры с бандитами и платить им выкуп. В воскресенье, 28 февраля, детей вернули. Их перевезли в столицу штата — Гусау.

Население Нигерии сомневается, что власти способны защитить их от боевиков. Банды регулярно нападают на школы, похищают детей, а после требуют за них выкуп. Правительство отказывается платить, однако, как показывает практика, в итоге все равно выполняет требования преступников. Граждане страны настаивают на отставке президента, который оказался не в состоянии гарантировать их безопасность.