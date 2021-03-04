Эксперт Купцикевич рассказал, что ожидает рубль в ближайшее время

Москва, 4 марта. В первую неделю весны сложилась благоприятная среда для национальной валюты на торгах. Однако внешние факторы заставляют осторожно смотреть на ближайшие перспективы рубля.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Александра Купцикевича, одного из ведущих аналитиков FxPro. Таким образом, приобретение российской валюты преобладало после объявления персональных американских санкций, которые оказались не такими суровыми, как предполагалось ранее. Похоже, участники рынка вздохнули с облегчением.

Что касается нефтяных цен, то этот основной фактор, поддерживавший рубль на текущей неделе, преимущественно снижался в феврале. Однако внешние условия заставляют с осторожностью смотреть на ближайшее будущее валюты.

В ближайшую неделю курсы евро и доллара по отношению к рублю могут вернуться к верхним границам установленных диапазонов. Доллар в паре с рублем будут в области 76 рублей, евро — выше 92 рублей. Прогнозы по курсу нацвалюты США на ближайшее будущее представило издание «ФедералПресс».