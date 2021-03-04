Комаровский жестко высказался о «мовных» законах при Зеленском

Киев, 4 марта. Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о своем истинном отношении к президенту Владимиру Зеленскому.

По словам Комаровского, люди, поднимающие на Украине языковой вопрос, работают на раскол страны. Он поделился, что никогда не мог представить и не ожидал, что при президентстве Зеленского «мовный» закон станет актуальным.

«Если бы мне сказали, что вот эти «мовные» разборки возможны при президенте Зеленском, я бы два года назад плюнул этому человеку в лицо», — признался Комаровский в интервью ведущему Дмитрию Гордону.

Языковые законы он назвал «ужасом, недостойным XXI века». Комаровский напомнил, что у Украины куча других нерешенных проблем: бандиты, воры и убийцы. Но вместо этого в стране серьезно обсуждают, что в салоне «не на том языке обслужили собачку».

Комаровский уверен, что в здравом уме власти не могли принять такой закон. Он отметил, что во всех областях страны живут хорошие люди, а никакой языковой проблемы на Украине на самом деле нет.

«Каждый, кто рот открывает на эту тему, — враг Украины. Реальный. Вы никогда не переучите 50% страны. Никогда. Все, чего вы добьетесь, — это озверения», — заключил телеведущий.

Ранее психолог Андрей Зберовский объяснил, как Зеленский превратился из любимца публики в диктатора. По его словам, украинский президент «потерял эпоху славы», потому что столкнулся с противодействием.