В Твери подростки на ВАЗе попали под КамАЗ

Тверь, 4 марта. Юный водитель легковушки спровоцировал серьезное ДТП в Твери. От удара ВАЗ превратился в груду металла.

Авария произошла на бульваре Профсоюзов в Твери. По данным ГИБДД, парень, управлявший «девяткой», поворачивал налево на «зеленый» сигнал светофора, но не пропустил КамАЗ, который ехал прямо. В результате из-за несоблюдения ПДД произошел сильный удар.

На место вызывали не только скорую помощь и полицию, но и спасателей, которые извлекали людей из легковушки. В ДТП пострадал пассажир ВАЗа — у 15-летнего подростка диагностировали черепно-мозговую травму, он в коме.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. В ведомстве проверят соблюдение закона о ПДД и исполнение законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее девочка попала под колеса иномарки на пешеходном переходе в Екатеринбурге. Пострадавшую с ушибами грудной клетки и брюшной полости доставили в больницу.