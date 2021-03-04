Повышение пенсий в России с 1 апреля 2021 года: кому и на сколько увеличат выплаты

Очередное повышение пенсий и других выплат ждет россиян с 1 апреля 2021 года. Индексация коснется получателей социальных пенсий, а также некоторых категорий федеральных льготников. Выплаты увеличат на 2,6% в соответствии с процентом роста прожиточного минимума пенсионера в России.

Индексация затронет получателей социальных и государственных пенсий. Социальные пенсии получают россияне, которые не добрали стаж или пенсионные баллы до страховой пенсии (например, инвалиды). К получателям государственных пенсий относятся некоторые категории госслужащих, а также ветераны и инвалиды войны, Герои Советского Союза и Герои России, пострадавшие от техногенных катастроф, вдовы военнослужащих, родители погибших призывников и некоторые другие категории граждан.

После индексации средний размер социальной пенсии в России составит около десяти тысяч рублей в месяц. На детей-инвалидов в среднем ежемесячно будет выплачиваться около 16 тысяч рублей в месяц, ежемесячное пособие для инвалидов с детства по России превысит 11 тысяч рублей. В эти суммы не включены региональные доплаты, которые могут достигать десяти тысяч рублей и более.

Напомним, с 1 февраля в России была проведена индексация ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую федеральные льготники получают дополнительно к пенсии. ЕДВ увеличилась на 4,9%.

Осенью ожидается индексация на 3,7% пенсий военных пенсионеров и приравненных к ним категорий граждан. На такой же процент повысят оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

Кроме того, уже в ближайшие месяцы, согласно поручению президента России, будет проведена индексация пенсий работающим пенсионерам, которая не проводилась с 2016 года. Об этом ранее заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Напомним, в январе 2021 года на 6,3% были проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров. В среднем по России ежемесячная прибавка составила более тысячи рублей.