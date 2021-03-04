Кировчанин рассказал о работе самодельной обсерватории в деревне Безденежные

Киров, 4 марта. Самодельная астрономическая обсерватория появилась в Верхошижемском районе. Ее построил житель деревни Безденежные Виктор Одинцов.

Мужчина ведет наблюдение за планетами Солнечной системы с помощью телескопа, который смастерил своими руками. Одинцов рассказал порталу «Свойкировский», что телескоп он собирал одновременно с возведением обсерватории. В этом ему помогал сын. Работа заняла примерно два года. Длина телескопа составила три метра. Линзу для аппарата мужчине сделали на заказ в фирме Шанхая.

Также Одинцов является основателем Вятского астрономического клуба. Он посетовал, что местным жителям его обсерватория не интересна.

«Им плевать на обсерваторию, что есть она, что нет. Зачем им астрономия, когда они думают про болезни? Но школьники на экскурсии приезжают, любители астрономии тоже», — поделился Одинцов.

Сейчас посещение обсерватории приостановлено в связи с распространением коронавирусной инфекции. По словам создателя, клуб может перестать развиваться из-за снижения интереса у общества к астрономии.

До этого специалисты провели опрос среди школьников о том, от каких предметов они хотели бы отказаться. Против астрономии высказались около 40% учащихся.