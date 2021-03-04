Страны Прибалтики могут потерять потоки грузов из-за порта Усть-Луга

Москва, 4 марта. Грузооборот порта Усть-Луга может превысить 140 млн тонн к 2025 году, за счет чего производственные мощности увеличатся для перенаправления потоков из стран Балтии.

За последние десять лет товарооборот порта Усть-Луга вырос в десять раз и превысил порог в 100 млн тонн. В ближайшие четыре–пять лет его грузооборот вырастет еще на 40 млн тонн за счет реализации новых крупных портовых проектов, пишет портал «Морские вести России».

«В ближайшее время дополнительным фактором роста грузооборота может стать намерение Белоруссии вывести прибалтийские страны из цепочки экспортных поставок своих товаров, прежде всего – нефтепродуктов и минудобрений», — уточняется в статье.

С учетом пропускной способности Усть-Луги гавань составляет серьезную конкуренцию портам стран Балтии и Финляндии, забирая значительную часть грузов и прибыли. Кроме того один из латвийских новостных сайтов назвал российский порт «могильщиком балтийского транзита, забирающим все больше грузопотока для своих терминалов».

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее сообщил, что намерен перенаправить транзит товаров из Прибалтики в российские порты. По словам руководителя Центра политико-экономических исследований Института нового общества Василия Колташова, выбор белорусских поставщиков переориентировать транзит из стран Балтии на сегодняшний день является наиболее рациональным. Если опираться на дружественные экономики и развивать отношения с ними, это обеспечивает защиту и более выгодное положение в целом.