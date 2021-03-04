Пьяный кузбассовец затащил девушку в гараж и изнасиловал

Кемерово, 4 марта. Кузбассовцу вынесли приговор по делу об изнасиловании женщины. Мужчина надругался над гражданкой в гараже, угрожая убийством.

Суд приговорил насильника к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Осужденного также обязали выплатить компенсацию морального вреда потерпевшей в размере 200 тыс. рублей, передает A42.ru.

Изнасилование произошло в октябре 2020 года. Пьяный 39-летний мужчина заметил на улице 27-летнюю девушку, разговаривавшую по телефону. Он набросился на свою жертву, сбив с ног. У гражданки выпали из рук телефон и сумка. В этот момент ее собеседником была мама, которая поняла, что дочь в опасности и обратилась в полицию.

Насильник затащил девушку в гараж, он завязал своей жертве глаза и рот шарфом, а руки — шнурком. Мужчина изнасиловал гражданку, затем закрыл ее в гараже и скрылся. Потерпевшая самостоятельно развязала руки и выбралась из гаража. Ее обидчика задержали по горячим следам.

Еще одно изнасилование произошло в Пушкине. Там родной отец надругался над 11-летней дочерью. Стражи порядка установили, что ребенок подвергался насилию в течение двух лет.