Китайские ученые создали мягкого робота для изучения Марианской впадины

Пекин, 4 марта. Первого в мире силиконового робота для изучения Марианской впадины создали ученые из Чжэцзянского университета (Китай) и лаборатории Zhejiang Lab. Аппарат полностью автономен.

Исследовательские возможности подобных роботов были ограничены из-за специальных металлических контейнеров, которые оберегали устройство от давления под водой. Разработка китайских ученых не требует такой защиты, так как все хрупкие детали распределены внутри мягкого корпуса.

Специалисты сначала протестировали силиконового робота в камере с давлением, а затем провели испытания в настоящем водоеме. Аппарат оказался способен развивать скорость до двух метров в час на глубине 70 метров. Изобретение также смогли поместить в Марианскую впадину, опустив робота более чем на 10 км. Ученые надеются, что их открытие поможет в проведении работ в недоступных для человека местах.

Ранее ФАН сообщал, что американские ученые нашли на глубине около 850 метров странное существо. Биологи оказались в тупике, так как по внешнему виду оно напоминало сразу нескольких животных.