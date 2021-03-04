Вице-спикера воронежской гордумы заподозрили в причастности к махинациях на выборах

Воронеж, 4 марта. Первого заместителя председателя воронежской гордумы Александра Провоторова задержали правоохранители. Политика доставили на допрос, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Об оперативных мероприятиях в рабочем кабинете Провоторова сообщил источник kp.ru. По его данным, задержание и допрос чиновника могут быть связаны с новым уголовным делом о мошенничестве в ходе выборов в городскую думу минувшей осенью.

Ранее воронежское СУ СК РФ возбудило дело по данной статье в отношении экс-заместителя мэра города Юрия Бавыкина и его бывшей подчиненной, занимавшей пост замруководителя управы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию Светланы Васьковой. В СК считают, что Бавыкин мог пообещать кандидату в депутаты не менее 50% голосов избирателей за 400 тысяч рублей. Деньги ему передала Васькова, однако обещание Бавыкин не сдержал. Чиновники признали свою вину и сейчас находятся под домашним арестом.