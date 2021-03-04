Лукашенко поделился советами по успешному развитию Белоруссии

Минск, 4 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал несколько советов по развитию нации.

Белоруссия будет развиваться лишь на позитивных идеях и делах, уверен Лукашенко. За годы независимости общество осознало, что сплотить нацию и обеспечить успешное будущее страны смогут только упорный созидательный труд, сплоченность и взаимовыручка.

«По-другому быть не должно. Ведь мы живем на родной земле, мы единый народ, любим свою страну и сделаем все, чтобы дети и внуки жили в мире и согласии», — отметил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил о намерении развивать в республике «хороший национализм».