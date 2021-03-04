Норкин развеселил студию остроумным анекдотом про «загулявшего» школьника

, 4 марта. Ведущий телепередачи «Место встречи» Андрей Норкин разрядил обстановку в студии после эфира о скопинском маньяке анекдотом про «загулявшего» школьника.

Выпуск программы от 4 марта был посвящен освобождению скопинского маньяка Виктора Мохова, который отсидел в колонии 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек и совершении в их отношении насильственных действий.

Присутствующие в студии эксперты высказали разные мнения по поводу смертной казни для особо опасных преступников. Большинство участников дискуссии уверены, что такие нарушители должны отбывать пожизненное заключение в тюрьме.

В конце выпуска Норкин признался, что серьезная тема осложнила выбор подходящего анекдота. Ведущий решил рассказать историю о переписке между сыном-старшеклассником и его матерью.

« — Мам, у меня сегодня 19 уроков, я вернусь домой только под утро. — Хорошо, сынок, только не забудь на учебник обложку надеть», — рассказал Норкин под смех зрителей.

Ранее ведущий ток-шоу «Место встречи» выгнал из студии двух экспертов, который начали спор из-за сравнения России с «собакой».