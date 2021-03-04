Микропластик повсюду — в атмосфере, в воде и почве

Томск, 4 марта. Ученые Биологического института Томского государственного университета приступили к исследованиям атмосферных осадков на предмет наличия в них микропластика. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Сотрудники БИ ТГУ отправились в экспедицию по Сибирскому федеральному округу — от Бийска до Заполярья (Тазовский район). Протяженность маршрута составляет внушительные пять тысяч километров. Масштабный отбор снега начался в конце февраля — начале марта, когда снежный покров приближен к максимальным годовым значениям. Для взятия качественных образцов снега был сконструирован специальный пробоотборник, который позволяет получать снежные профили одинаковой площади. Сбор и анализ дождевой воды в окрестностях Томска биологи начали осенью 2020 года.

«Фундаментальная значимость исследований заключается в том, что циркуляция микропластика происходит не только в водных экосистемах, но и в атмосфере, и в почвенном покрове. Таким образом вырисовывается глобальный цикл микропластика!» — рассказала ФАН участник проекта, доцент БИ ТГУ Юлия Франк.

Первые результаты анализа атмосферных осадков показали, что в них в основном присутствуют волокна. В меньшем количестве встречаются фрагменты нерегулярной формы и микросферы. Это обусловлено малым весом частиц, который способствует их переносу воздушными массами.

«Микроволокно — эта одна из форм микропластика. Выделяют микросферы, микрофрагменты, микропленки и микроволокна. Последние, прежде всего, связывают с синтетическим текстилем. При стирке одной синтетической вещи, например, из полиэстера, в стоки попадают не тысячи, а миллионы микроволокон ткани», — подчеркнула Юлия Франк.

В разговоре с биологом корреспондент ФАН предположил, что ежедневно все люди на Земле вдыхают миллионы частиц микропластика! В основном принято считать, что воздух в городах и мегаполисах загрязнен золовыми частицами от ТЭС, которые осаждаются в наших легких. Удивительно, но на синтетические волокна никто внимание не обращает.

Ранее биологи ТГУ поделились результатами исследований пресноводных рыб на предмет загрязнения микропластиком. Выяснилось, что в каждой особи присутствует сотня микрочастиц пластика, размер которых достигает до двух миллиметров.