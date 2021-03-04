Ирина Пегова надела платье за 132 тысячи рублей на премьеру фильма

Москва, 4 марта. Актриса Ирина Пегова вышла на красную ковровую дорожку в дорогостоящем черном платье-карандаше на премьере нового фильма с ее участием.

О светском мероприятии артистка рассказала на своей странице в Instagram. Новый фильм с участием Пеговой называется «Только серьезные отношения». Партнером артистки по съемкам стал актер Александр Робак.

«Я играю женщину по фамилии Чижик! Мама-полицейский — это опасно!» — описала свою героиню Пегова.

Стоимость черного платья, в котором актриса пришла на премьеру, составляет 132 тысячи рублей. Под платье знаменитость надела белую кружевную водолазку. Образ Пегова дополнила украшениями и зачесанными назад волосами. Поклонникам артистки очень понравилось, как она выглядит на снимках с премьеры.

«Ирина, вам так идет этот образ! Такая нежная и женственная. Вообще мне кажется, что с наступлением весны вы прямо расцвели, а ваша улыбка стала еще теплее»; «Ирина, я вас искренне обожаю! Ваш талант, ваше отношение к жизни, позитив и лучики в ваших глазах!» — написали комментаторы.

Ирина Пегова недавно столкнулась с неприятной ситуацией — она посадила голос. Актриса попросила поклонников помочь ей советом в решении этой проблемы.