«Америка больше не будет свергать режимы»: как в США не сдерживают обещания

3 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка «больше не будет свергать режимы и продвигать демократию силой, поскольку это не приносит результата».

В телевизионном обращении к нации он также подчеркнул, что нынешнее американское руководство «не перестанет оказывать поддержку демократии».

«Мы не будем продвигать ее путем проведения дорогостоящих военных операций или свержения авторитарных режимов силой. Мы пробовали такую тактику в прошлом и, какие бы благие намерения ни были, это не работало», — заявил госсекретарь.

Вне всяких сомнений, новую администрацию США нельзя не похвалить за такое заявление. Однако закрадываются справедливые сомнения насчет способности американских политиков держать слово и выполнять данные когда-то обещания.

Редакция Telegram-канала «Американскiй номеръ» вспоминает другие громкие обещания, которые руководство США не смогло сдержать.

Политика — занятие не самое чистое. Вступившие на эту дорожку вынуждены постоянно давать обещания, и некоторые из них не выполняются. Иногда невозможность исполнить обещанное связана с объективными трудностями и непредвиденными факторами. Но бывает и так, что политики попросту лгут в попытках привлечь на свою сторону избирателей и дают обещания, которые с самого начала не планируют выполнять.

Что же касается заявления Блинкена, то недоверие вызывает тот факт, что американские политики вряд ли смогут однозначно ответить на вопрос сколько войн ведут США в настоящее время и что вообще считать войной.

Конгресс США официально объявлял войну всего 5 раз. Последним стало объявление войны союзникам гитлеровской Германии — Венгрии, Болгарии и Румынии 5 июня 1942 года. С тех пор все конфликты, которые обычно называют войнами — от Вьетнама до Сирии — на самом деле были «разрешениями Конгресса на применение военной силы». А начиная с Акта о военных полномочиях 1973 года президентские полномочия настолько расширились, что, по данным Исследовательской службы Конгресса, уже неясно, требуется ли вообще президенту разрешение Конгресса на использование военной силы.

Так сколько же войн ведут США? От нуля до 141.

Если говорить об официальном объявлении войны Конгрессом, то количество войн — ноль.

Согласно другому подходу, США ведут только одну войну, но глобальную — против терроризма. Весь мир стал полем боя во многом благодаря «Разрешению на применение военной силы» (Authorization for Use of Military Force), принятому Конгрессом 14 сентября 2001 года и дающему президенту США широкие полномочия вести борьбу с терроризмом по всему миру.

«Президент уполномочен применять всю необходимую и надлежащую силу против тех стран, организаций или лиц, которые, по его мнению, планировали, санкционировали проведение, совершали террористические нападения 11 сентября 2001 года или оказывали помощь таким организациям или лицам, с тем чтобы предотвратить в будущем любые акты международного терроризма против Соединенных Штатов со стороны таких стран, организаций или лиц», — говорится в документе.

Кто может с уверенностью сказать, что в будущем террористы, угрожающие безопасности США, не возникнут в стране, где у американцев есть интересы?

Линда Билмс (Гарвардская школа Кеннеди) и Майкл Интрилигатор (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе) в своей статье от 2013 года под войной понимают «конфликт, в ходе которого США проводят широкомасштабное военное вторжение, включая атаки беспилотников, но которое официально не было объявлено».

Согласно этому определению и докладу Белого дома «О политико-правовых основах, которыми руководствуются США для применения военной силы и проведении связанных с ними операций по обеспечению национальной безопасности», в настоящее время США ведут 7 войн: в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене, Сомали, Ливии и Нигере.

И наконец, в самом широком смысле США в той или иной степени принимают участие в 141 войне. В 2019 году военнослужащие Командования специальных операций США (SOCOM) находились в 141 стране, где они либо участвовали в боевых действиях и специальных миссиях, либо консультировали и обучали иностранные вооруженные силы. Так как в основном их деятельность засекречена, то остается только верить публичным заявлениям. И согласно им, американские спецназовцы в большинстве стран выступают в роли военных советников.

America at War: This Map Shows Where in the World the U.S. Military Is Combating Terrorism by Stephanie Savell and 5W Infographics - Smithsonian Magazine at SWJ (H/T @DocBunker) https://t.co/qkAe9lVpWi pic.twitter.com/8SfeKbKPFZ — Small Wars Journal (@smallwars) January 14, 2019

Ну и немного занимательной статистики: со дня объявления независимости 4 июля 1776 года США вели войны 226 лет (93% своего существования).

По случаю громкого заявления госсекретаря Блинкена не будет лишним вспомнить обещания, данные первыми лицами США, которые так и не были выполнены.

Вильсон вел кампанию по переизбранию на пост президента в 1916 году под лозунгом: «Он уберег нас от войны». Но всего через 29 дней после того, как он был приведен к присяге на второй срок, Вильсон попросил провести совместную сессию Конгресса для объявления войны против Германии.

Идя на третий президентский срок в 1940 году, Франклин Рузвельт обещал: «Ваших парней не отправят ни на какие войны за границу». Но после атаки Перл-Харбор в 1941 году Рузвельт обратился к Конгрессу с просьбой объявить войну Японии.

На выборах в 1964 году Джонсон изобразил своего оппонента, Барри Голдуотера, как «ястреба» и пообещал следующее:

«Мы не собираемся посылать американских парней за 9 или 10 тысяч миль от дома, чтобы они делали то, что азиатские парни должны делать для себя».

Джонсон не только послал солдат во Вьетнам, но и многократно обострял конфликт. После того, как общественное мнение обратилось против него, он был вынужден выйти из президентской гонки 1968 года.

Джордж Буш-старший обещал не поднимать налоги: «Читайте по губам: никаких новых налогов». После того, как во время его пребывания в должности началась рецессия, а дефицит увеличился, Буш согласился с предложениями об увеличении налогов.

Во время президентской избирательной кампании 2000 года Джордж Буш-младший обещал сократить расходы правительства, а также, критикуя интервенционистские намерения своего соперника Эла Гора, заявил:

«Если мы не прекратим отправлять наши войска по всему миру в рамках миссий по государственному строительству, то у нас возникнет серьезная проблема. И я собираюсь предотвратить это».

Но в 2001 году произошли теракты 11 сентября и расходы многократно увеличились.

44-й президент США Барак Обама за период нахождения у власти дал 526 различных обещаний. При этом полностью выполнил только 255 из них (47%). Полностью нарушенных обещаний на счету Обамы — 125 (23%). Среди прочего он обещал:

Закрыть тюрьму на базе Гуантанамо и разработать альтернативу Закону о военных комиссиях, принятому при президенте Буше. На сегодняшний день в Гуантанамо все еще содержатся 40 заключенных, а альтернатива закону так и не была разработана.

Закончить войну в Афганистане в 2014 году. В итоге в 2016 году численность американских войск была увеличена.

Прояснить правой статус сотрудников частных военных компаний, что позволило бы привлекать их к ответственности за нарушения. Статус военных подрядчиков так и не был прояснен.

Щедрым на невыполненные обещания оказался и 45-й президент США Дональд Трамп. Исследователи насчитали в общей сложности 102 обещания, из которых полностью были выполнены только 24, в то время как 55 обещаний были нарушены. Среди наиболее известных:

Обещание распространить право на ношение оружия на все 50 штатов, а также ликвидировать зоны, свободные от оружия, в школах и на военных базах.

Обещание исключить Китай из Всемирной торговой организации

«Я построю большую стену, и никто не строит стены лучше меня, поверьте, и она обойдется совсем недорого. Я построю большую-большую стену на нашей южной границе, и я заставлю Мексику заплатить за эту стену».

Стена так и не была достроена, а за ее строительство (общая стоимость составила по меньшей мере 11 млрд долларов или около 20 млн за милю) Мексика не заплатила ни цента.

«Если я выиграю, одной из первых вещей, которые я сделаю в плане исполнительных указов, будет подписание сильного-сильного заявления, которое услышит вся страна… любого, кто убьет мужчину-полицейского, женщину-полицейского, сотрудника полиции, любого, кто убьет сотрудника полиции, ждет смертная казнь».

«Одним из первых моих действий в качестве президента будет создание комиссии по радикальному исламу».

Обещание увеличить численность действующих сухопутных войск США до 540 тыс. человек. Согласно официальному отчету Минобороны, выпущенному в конце 2020 года, численность СВ осталась на прежнем уровне и составляет 477 тыс. человек.

Сложно сказать, что именно имел ввиду госсекретарь Блинкен, когда говорил, что США больше не будут проводить дорогостоящие военные операции или свергать авторитарные режимы силой. Ведь если это обещание будет нарушено, всегда можно сказать, что все было неправильно понято:

«Мы обещали не проводить дорогостоящие операции и сдержали слово — конкретно это вторжение в [подставить название страны] обошлось совсем недорого» или «Мы обещали не свергать авторитарные режимы силой и сдержали слово — мы просто спонсировали (тренировали, снабжали оружием) тех, кто сверг авторитарный режим в [подставить название страны]».

Или же можно сослаться на исторические прецеденты, при которых «лидеры свободного мира» нарушали обещания ввиду обстоятельств, которые никто не мог предвидеть.