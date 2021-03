«Америка больше не будет свергать режимы»: как в США не сдерживают обещания

3 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка «больше не будет свергать режимы и продвигать демократию силой, поскольку это не приносит результата».

В телевизионном обращении к нации он также подчеркнул, что нынешнее американское руководство «не перестанет оказывать поддержку демократии».

Вне всяких сомнений, новую администрацию США нельзя не похвалить за такое заявление. Однако закрадываются справедливые сомнения насчет способности американских политиков держать слово и выполнять данные когда-то обещания.

Редакция Telegram-канала «Американскiй номеръ» вспоминает другие громкие обещания, которые руководство США не смогло сдержать.

Политика — занятие не самое чистое. Вступившие на эту дорожку вынуждены постоянно давать обещания, и некоторые из них не выполняются. Иногда невозможность исполнить обещанное связана с объективными трудностями и непредвиденными факторами. Но бывает и так, что политики попросту лгут в попытках привлечь на свою сторону избирателей и дают обещания, которые с самого начала не планируют выполнять.

Что же касается заявления Блинкена, то недоверие вызывает тот факт, что американские политики вряд ли смогут однозначно ответить на вопрос сколько войн ведут США в настоящее время и что вообще считать войной.

Конгресс США официально объявлял войну всего 5 раз. Последним стало объявление войны союзникам гитлеровской Германии — Венгрии, Болгарии и Румынии 5 июня 1942 года. С тех пор все конфликты, которые обычно называют войнами — от Вьетнама до Сирии — на самом деле были «разрешениями Конгресса на применение военной силы». А начиная с Акта о военных полномочиях 1973 года президентские полномочия настолько расширились, что, по данным Исследовательской службы Конгресса, уже неясно, требуется ли вообще президенту разрешение Конгресса на использование военной силы.

Так сколько же войн ведут США? От нуля до 141.

Если говорить об официальном объявлении войны Конгрессом, то количество войн — ноль.

Согласно другому подходу, США ведут только одну войну, но глобальную — против терроризма. Весь мир стал полем боя во многом благодаря «Разрешению на применение военной силы» (Authorization for Use of Military Force), принятому Конгрессом 14 сентября 2001 года и дающему президенту США широкие полномочия вести борьбу с терроризмом по всему миру.

Кто может с уверенностью сказать, что в будущем террористы, угрожающие безопасности США, не возникнут в стране, где у американцев есть интересы?

Линда Билмс (Гарвардская школа Кеннеди) и Майкл Интрилигатор (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе) в своей статье от 2013 года под войной понимают «конфликт, в ходе которого США проводят широкомасштабное военное вторжение, включая атаки беспилотников, но которое официально не было объявлено».

Согласно этому определению и докладу Белого дома «О политико-правовых основах, которыми руководствуются США для применения военной силы и проведении связанных с ними операций по обеспечению национальной безопасности», в настоящее время США ведут 7 войн: в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене, Сомали, Ливии и Нигере.

И наконец, в самом широком смысле США в той или иной степени принимают участие в 141 войне. В 2019 году военнослужащие Командования специальных операций США (SOCOM) находились в 141 стране, где они либо участвовали в боевых действиях и специальных миссиях, либо консультировали и обучали иностранные вооруженные силы. Так как в основном их деятельность засекречена, то остается только верить публичным заявлениям. И согласно им, американские спецназовцы в большинстве стран выступают в роли военных советников.

America at War: This Map Shows Where in the World the U.S. Military Is Combating Terrorism by Stephanie Savell and 5W Infographics - Smithsonian Magazine at SWJ (H/T @DocBunker) https://t.co/qkAe9lVpWi pic.twitter.com/8SfeKbKPFZ