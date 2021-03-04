Жители Мордовии чаще всего жалуются на дороги и интересуются вакцинацией

Саранск, 4 марта. В Мордовии Центр управления регионом только за февраль рассмотрел более 2700 обращений. Все вопросы и жалобы поступили в профильные ведомства.

Вакцинация от коронавируса интересует жителей региона больше всего. Еще одним вопросом, побившим все рекорды, стало состояние дорог. Как пояснил корреспонденту Федерального агентства новостей руководитель ЦУР Андрей Барашихин, большинство проблем устраняется в течение одного-пяти дней. Но есть и такие вопросы, на решение которых требуется много времени.

«Проблему дорог сложнее всего решить. Ведь дорожные работы проводить можно в определенный сезон. Что касается зимы, люди жалуются на расчистку дорог, тротуаров, придомовых территорий, а также посыпку. Все это решается, пусть не сразу. Есть определенная логистика. Сначала — главные дороги, дворы позже. Но никогда у нас в этом плане не было коллапса. Все решается», — рассказал ФАН собеседник.

В списке самых злободневных тем качество питьевой воды и отопления. Обращения поступают в Центр управления регионом по двум линиям: по платформе обратной связи и системе «Инцидент Менеджмент». Далее их направляют в профильные министерства и контролируют сроки предоставления ответов.

Ранее ФАН писал о коммунальной аварии в Мордовии. Жители города Рузаевка два дня сидели без воды.