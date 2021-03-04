Пресс-служба компании «Конкорд» разоблачила фейк журналиста британского издания

Санкт-Петербург, 4 марта. Юристы компании «Конкорд» готовят иск против журналиста Bellingcat Христо Грозева, выпустившего материал про петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», порталы Swissinfo и EFE выпустили «расследование» о якобы причастности предпринимателя Пригожина к референдуму в Каталонии, который прошел в 2017 году. Материал не имеет ничего общего с реальностью и является клеветой.

«Христо Грозев — журналист Bellingcat, репутация которого вызывает множество вопросов. Подобные СМИ разведслужбы часто используют для «слива» разного рода сфабрикованной информации, организации информационных вбросов и выдачи псевдо-компроматов. Обращаем внимание на цитату Грозева: «У нас есть доказательства того, что в вопросе Каталонии было вмешательство со стороны Евгения Пригожина… Мы знаем, что представители Пригожина выезжали в Каталонию перед референдумом. Что они там делали, мы не знаем. Но по статистическим и другим данным мы можем сделать вывод, что это было причиной», — указывается в официальном сообщении пресс-службы.

Высказывания Грозева являются бездоказательными, так как они не подкреплены никакими фактами со стороны так называемого «расследователя». Кроме того, они являются прямой клеветой и измышлениями, основанными исключительно на догадках и умозаключениях, отмечает пресс-служба.

«В связи с тем, что сведения, содержащиеся в публикациях изданий Swissinfo и EFE, вводят читателей в заблуждение, они должны быть удалены. Юридическая служба компании «Конкорд» уже готовит соответствующий иск в суд на журналиста Христо Грозева, озвучившего недостоверные факты, а также на издания, процитировавшие его слова», — говорится в заявлении.

Пресс-служба «Конкорда» просит журналистов быть внимательнее при подготовке материалов и перед публикацией проверять информацию на достоверность.

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