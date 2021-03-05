Власти Москвы оценили объем сокращений коечного фонда для пациентов с COVID-19

Москва, 5 марта. С начала 2021 года в Москве 18 стационаров на 7600 коек вернулись к плановой работе. Об этом ФАН рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы. В ведомстве также назвали объем сокращенных мест в резервных госпиталях и так называемых родерах, оборудованных на территории больниц.

«Выведены из работы с COVID-19 2700 коек в резервных госпиталях. В это число входят как московские городские стационары, так и частные и федеральные. Также прекратился прием пациентов с коронавирусом в родеры на территории 11 ковидных больниц общим фондом около 1,3 тысячи коек», — рассказали в пресс-службе.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова отметила, что стабильная ситуация с COVID-19 в городе позволяет продолжать выводить из работы с COVID-19 медицинские учреждения.

«На данный момент фонд работы с коронавирусом составит около 9 тысяч коек, в том числе в пяти резервных госпиталях: Ледовый дворец «Крылатское», КВЦ «Сокольники», АТЦ «Москва», 75-й павильон «ВДНХ», на территории ГКБ №40 в Коммунарке», — говорится в сообщении.

При этом объем общего коечного фонда для работы с коронавирусными пациентами в Москве на начало ноября, когда набирала обороты вторая волна пандемии, превышал нынешние показатели примерно на 40%. На 6 ноября 2020 года были задействованы свыше 15 тысяч коек, как сообщала тогда Анастасия Ракова.

В департаменте отметили, что к обычной работе вернулись городские клинические больницы №52 и №15, а также Центр пульмонологии ГКБ №67. Остановился прием пациентов в трех корпусах госпиталя в Сокольниках. В Крылатском, в автомобильном торговом центре и Коммунарке уменьшилось количество коек, используемых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

«В клиниках проведены специализированные санитарные обработки, весь персонал прошел тестирование на коронавирусную инфекцию. В соответствии с временным стандартом госпитализация будет осуществляться через отдельный вход здания больницы, с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Койки в палатах будут установлены с увеличенными расстоянием», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что прививку от коронавирусной инфекции сделали уже 600 тысяч москвичей. При этом в столичном департаменте здравоохранения предупредили о способности тех, кто уже вакцинирован, быть переносчиками этого заболевания.