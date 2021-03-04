«Классная»: Лопырева порадовала поклонников внушительным бюстом

Москва, 4 марта. Светская львица, телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева большую часть времени старается проводить в теплых странах. Недавно блондинка вернулась с Мальдивских островов, а сейчас улетела в Дубаи. На своей странице в Instagram она публикует неповторимые фотографии из своей жизни. На этот раз девушка удивила поклонников фотографией, на которой запечатлена в черном платье с вырезом каре, который подчеркнул ее пышный бюст. Фанаты по достоинству оценили новую публикацию девушки.

«Роскошна, как всегда! Классная! Красивая! Вау, какая, огонь!» — прокомментировали фотографию фанаты звезды.

Не так давно стало известно о новой должности Виктории. 37-летняя блондинка вскоре будет работать в Москве, в Ассоциации менеджеров России. Ранее должность чиновника в Республике Коми поучил ее супруг — Игорь Булатов. Пара зарегистрировала свои отношения в 2019 году.

Лопырева чтит семейные ценности. Девушка долгое время не могла найти избранника. Роман с Игорем даже во время беременности ей долгое время приходилось скрывать. Сейчас у четы подрастает сын Марк Лионель.