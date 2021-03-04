СК РФ поздравил сотрудниц центра «Сколковский» с наступающим 8 Марта

Москва, 4 марта. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посетил Центр содействия семейному воспитанию «Сколковский» и поздравил сотрудниц с 8 Марта.

Он отметил, что добросердечность персонала детского центра заслуживает искреннего уважения и восхищения. Бастрыкин поздравил с наступающим Международным женским днем воспитанниц организации и пожелал им здоровья и успехов в жизни. Председатель СК РФ добавил, что многие из них лишены родительской ласки. При этом учителя и воспитатели центра делают все возможное, чтобы дети чувствовали, что их окружает любящая семья.

Бастрыкин выразил благодарность сотрудницам за высокий профессионализм в работе, а десять их них были отмечены благодарностью Председателя Следственного комитета Российской Федерации. Кроме того женщинам от имени народного артиста СССР, члена Общественного совета при СК России Юрия Соломина подарили билеты на спектакль Государственного академического Малого театра.

Во время встречи Бастрыкин обсудил с руководителем центра первостепенные нужды детей и проведение мероприятий, направленных на адаптацию воспитанников, сообщили в пресс-службе СК РФ.

До этого президент РФ Владимир Путин провел встречу с волонтерами движения «Мы вместе» и вручил участницам цветы. Лидер страны поздравил всех женщин России с наступающим праздником.