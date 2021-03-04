Спецкор ФАН рассказал, как украинские журналисты сдавали коллег в СБУ



Представителям российских СМИ опасно работать на Украине из-за возможных арестов, рассказал специальный корреспондент ФАН Игорь Петрашевич на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Сейчас российским и украинским журналистам, сотрудничающим с российскими СМИ, на Украине работать невероятно опасно. Ситуация менялась постепенно. Я отработал на Украине несколько лет при правлении Петра Порошенко, затем меня вычислило СБУ, после чего я был выслан из Украины только потому, что работаю на российское СМИ. Сейчас на Украине начинается вакханалия беззакония», — рассказал Петрашевич.

По словам журналиста, президент Украины Владимир Зеленский видит, что его рейтинг падает, а другие политические силы обходят по популярности партию «Слуга народа». Для того, чтобы удержать свои позиции, Зеленский прибегает к методам, отбрасывающим Украину в 1937 год.

«СБУ возбуждает уголовные дела против журналистов и политических лидеров, в частности, недавно было возбуждено дело против блогера Анатолия Шария», — прокомментировал Петрашевич.

Журналист рассказал, что в начале карьеры, когда он работал под легендой болгарского корреспондента, отношение к нему было нормальное, но позже украинские коллеги из СМИ начали строчить на него доносы.

«Однажды на одной из конференций в пресс-центре ИА «Главком» я снимал встречу с руководителем грузинского батальона в составе ВСУ, пришедшего вместе с американским снайпером-инструктором. Я взял у американца интервью. Меня поразило, что американский снайпер публично признался, что воюет против Донбасса, а его страна при этом вводит против России санкции. Материал был опубликован на ФАН. Но когда я пришел в эту редакцию еще раз, мне было сказано: ваш материал вышел в России, а не в Болгарии. После чего мне стали угрожать расправой от имени националистов и СБУ. Затем в Киев приезжала другая наша журналистка, Женя Авраменко, и после визита в Главком местные журналисты тоже пытались сдать ее в СБУ за то, что она «явно русская», а это в Киеве стало преступлением», — рассказал Петрашевич.

Ранее ФАН рассказывал, что украинские эксперты обсудили внесенный в Раду закон «О коллаборантах», призванный разделить украинцев на сорта.