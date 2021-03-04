Индийские военные эксперты рассказали, как Су-30 показал превосходство в бою с F-16

Нью-Дели, 4 марта. Настоящее доминирование в воздухе показали два российских истребителя над Пакистаном. Аналитики EurAsian Times напомнили о впечатляющем зрелище.

Индийское издание EurAsian Times в своей публикации напомнили о превосходстве Су-30 над F-16, сообщает «ПолитРоссия». Воздушное столкновение произошло в феврале 2019 года.

Пакистанские ВВС провели военную операцию под названием Swift Retort. Нью-Дели отдал приказ направить боевые единицы Mirage 2000 и Су-30 вглубь Пакистана. Авторы отметили, что стычки были довольно интенсивными. По их мнению, самым впечатляющим моментом стало противостояние двух единиц Су-30 против восьми единиц F-16.

Российские истребители стали главной мишенью для пакистанских пилотов. Они намеревались сбить хотя бы один Су-30, так как потеря одной единицы нанесла бы серьезный удар репутации ВВС Индии, отметил бывший индийский пилот Самира Джоши.

При том, что пакистанскими пилотам было выпущено несколько ракет, ни одной не удалось достичь цели.

To mark the 2nd anniversary of #BalakotOperations, the participating Squadrons carried out a long range precision strike exercise against a practice target. 1/2#NowhereToHide pic.twitter.com/LQTvPv7wQf — Indian Air Force (@IAF_MCC) February 27, 2021

Бывший пилот также отметил, что два Су-30 проводили усиленные контратаки и не собирались отступать.

«Это связано с тем, что Су-30МКИ не несли ракет большой дальности, а имели ракеты, проблему дальности которых приходилось смягчать за счет сближения F-16», – отмечают авторы публикации.

Обозреватели EurAsian Times резюмировали, что столкновению восьми американских истребителей F-16 и двух Су-30 показало истинное предназначение российских истребителей доминировать в воздухе.

Ранее сообщалось о недавнем перемирии Индии с Пакистаном.