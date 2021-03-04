Власти Марий Эл прорабатывают вопрос реконструкции здания ТЮЗа

Йошкар-Ола, 4 марта. Вопрос реконструкции Марийского Театра юных зрителей обсуждался сегодня главой республики Александром Евстифеевым во время рабочей поездки.

Раньше здесь находился театр кукол. Здание было построено в 1989 году, а в 2014 к нему начали делать пристройку. Евстифеев осмотрел объект культуры. Сейчас он находится в неудовлетворительном состоянии — течет крыша, разрушается отделка фасада, а в стенах снаружи появились трещины.

В таком здании достаточно сложно работать, тем более создавать масштабные театрализованные мероприятия, сообщает интернет-издание «Медиапоток». Проектная документация шестилетней давности уже устарела. Изменились правила застройки и цены. По мнению главы республики, сейчас надо думать не о дополнительных пристройках, а о реконструкции сцены и зрительного зала.

Власти Марий-Эл собираются до конца этого года построить для сирот еще 120 квартир. Обеспечение жильем считается важным направлением работы местных органов.