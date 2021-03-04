Жители Анапы переживают нашествие пробудившихся пауков

Анапа, 4 марта. Деревья, кусты и автомобили в Анапе начали покрываться слоями паутины. Об этом накануне сообщили жители курортного города в социальных сетях.

Ролики, на которых можно увидеть, как деревья буквально облеплены паутинами насекомых, начали появляться в Сети. Помимо кустарников и деревьев паутина покрыла транспортные средства жителей Анапы.

Согласно заявлению специалистов Россельхознадзора, такое явление может быть связано с резким изменением влажности и температуры в регионе. Соответствующие погодные условия привели к тому, что пауки массово вылупились раньше времени.

Россиянка сняла на видео необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму. Как сообщалось ранее, доктор биологических наук, профессор Сергей Иванов назвал явление аномальным.