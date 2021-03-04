Госдума РФ обсуждает попытки влияния на детей через зарубежные соцсети

Москва, 4 марта. Попытки влияния на детей и подростков через западные соцсети обсуждают в Госдуме РФ, сообщил депутат Василий Пискарев.

По словам Пискарева, этим занимается комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Парламентарий напомнил, что президент России Владимир Путин призвал оградить подростков от угроз.

«Недавно мы столкнулись с массовыми призывами к участию в несанкционированных акциях протеста и фактами вовлечения молодежи через интернет в наркопотребление, мишенью которых были именно подростки», — рассказал депутат Госдумы.

Пискарев сообщил, что на одном из сайтов распространяются ролики, которые могут подтолкнуть ребенка к суициду. Вопрос находится на контроле правоохранителей, а депутаты в свою очередь начали прорабатывать вопрос, чтобы защитить детей и подростков от влияния соцсетей.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» рассказал о негативном влиянии на детей через интернет.