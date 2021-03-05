Турецкая оппозиция назвала Эрдогана самым дорогим президентом в мире

Служба безопасности президента Турции тратит до 35 миллионов долларов в год, Анкара рассматривает возможность приобретения еще одного комплекта С-400, турецкие военные не планируют покидать Афганистан.
Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.
Эрдоган
Служба безопасности президента Турции тратит до $35 млн в год
В 2020 году Службе безопасности президента Турции было выделено 263,6 миллиона лир (около 35 млн долларов).
Бюджет, выделенный на охрану первого лица государства, оказался выше, чем на отделы по борьбе с киберпреступностью, наркотиками, контрабандой, организованной преступностью, а также на управление разведкой и управление специальных операций.
Erdoğan'ı korumak pahalıya patladı: Bir yılda 263 milyon TLhttps://t.co/3C4YdYSg7L pic.twitter.com/ByYdMTFN9g— soL Haber (@solhaberportali) March 2, 2021
Эрдоган заявил, что принес «свободу и мир» в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган похвастался тем, что принес в Турцию «свободу и мир» под своим правлением.
«Старая Турция была страной ограничений и бедности: были ссоры, хаос и волнения. Сегодняшняя Турция — это страна свобод, уверенности в себе, развития, роста и мира», — сказал он.
Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) пришла к власти в Турции в 2002 году.
«Старая Турция закончилась благодаря правлению ПСР. Мы установили национальную волю и сняли цепи военной опеки. Мы вывели нашу страну на невообразимый уровень во всех сферах», — заявил Эрдоган.
Президент заявил, что граждане, проживающие в восточных провинциях страны, начали пользоваться новыми «возможностями».
«Какие бы возможности ни имели наши граждане в Анкаре и Стамбуле, наши граждане в Хатае, Диярбакыре, Агры и Болу также получили их. Если есть недостатки [в работе правительства], мы стараемся их быстро устранить», — сказал он.
Эрдоган — самый дорогой президент в мире, считает оппозиция
Заместитель председателя оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Энгин Алтай назвал Реджепа Тайипа Эрдогана «самым дорогим президентом в мире». Политик заявил, что президентский дворцовый комплекс в районе Бештепе в Анкаре обходится стране более чем в 10 миллионов лир (1,3 миллиона долларов) в день.
Алтай также сообщил, что 110 автомобилей и два вертолета сопровождают Эрдогана даже на 6-километровом маршруте между президентским дворцом и зданием парламента.
CHP'li Engin Altay, Erdoğan'ın 6 km yolu bile 110 araç, 2 helikopterle gittiğini anlattı: Dünyanın en pahalı Cumhurbaşkanı’nı kullanan ülke Türkiyehttps://t.co/UuYfB0Fmgc pic.twitter.com/LDY2IgHOLf— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 3, 2021
Внешняя политика
Анкара может приобрести второй комплект С-400
Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара рассматривает возможность приобретения у Москвы второго комплекта зенитных ракетных систем С-400, несмотря на давление США.
Макрон и Эрдоган налаживают отношения
Президент Франции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган провели 2 марта переговоры в формате видеоконференции. Главными темами беседы стали борьба с терроризмом и обеспечение безопасности на Ближнем Востоке и в Европе.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki güçlü NATO müttefiki olarak Avrupa’dan Kafkaslara, Ortadoğu’ya ve Afrika’ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz https://t.co/ua2GfzWZNF pic.twitter.com/pnRnHPcKtw— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 2, 2021
Турецкая разведка рассказала об иностранной шпионской деятельности
Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Хакан Фидан заявил, что в прошлом году его структура раскрыла различные виды иностранной шпионской деятельности в отношении Анкары.
«Мы повысили нашу эффективность в области внешней разведки», — отметил Фидан.
По словам чиновника, MIT сейчас пытается разработать новые стратегии, которые изменят «правила игры» в разведке.
«Наша организация раскрыла шпионскую деятельность, направленную против нашей страны, и превратила техническую разведку в один из основных компонентов своей работы», — сказал Фидан.
Согласно данным самой разведывательной организации, за год MIT потратил почти 2,5 миллиарда турецких лир (330 миллионов долларов США).
Hakan Fidan'dan 2020 açıklaması: Ne kadar harcama yaptıklarını duyurduhttps://t.co/aEe37Bobc5 pic.twitter.com/Hh60DEmYLW— soL Haber (@solhaberportali) March 2, 2021
«Хорошая партия» призвала парламент Турции отреагировать на проблему уйгуров в Китае
Представители «Хорошей партии» во время встречи со спикером парламента Мустафой Шентопом призвали осудить преследование уйгуров Китаем. Партия сочла действия Китая в Синьцзяне «геноцидом» и заявила, что молчание Анкары по этому вопросу «неприемлемо».
Grup Başkanımız İsmail Tatlıoğlu, Grup Başkan Vekillerimiz Lütfü Türkkan ve D.Müsavat Dervişoğlu; Mecliste grubu bulunan partilerin ortak mutabakatla,Çin’in Doğu Türkistan’daki mezalimini kınayan bir bildiri yayınlanmasına ilişkin talebimizi Sayın Mustafa Şentop'a iletmişlerdir. pic.twitter.com/mY0BSVleyV— İYİ Parti TBMM (@iyipartitbmm) March 3, 2021
Турция не собирается уходить из Афганистана
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара будет находиться в Афганистане «столько, сколько захотят афганские братья».
«Мы продолжаем вносить свой вклад в безопасность наших братьев и сестер с нашими солдатами, действующими в рамках миссии НАТО, обеспечивающей обучение и оснащение сил безопасности Афганистана», — сказал Чавушоглу во время приема, посвященного столетию дипломатических отношений между Анкарой и Кабулом.
Турция и Замбия укрепляют отношения
Почетный консул Турции в Замбии Бюлент Гоктуна заявил, что Анкара рассматривает Замбию как стратегического партнера как в южноафриканском регионе, так и на континенте в целом.
Гоктуна сделал эти заявления во время передачи 12 компьютеров и ноутбуков стоимостью 166 000 турецких лир (23 000 долларов) послу Замбии в Турции Джозефу Чиленги.
Министр иностранных дел Турции и посланник ООН обсудили Ливию
Мевлют Чавушоглу встретился в турецкой столице со специальным посланником ООН по Ливии Яном Кубишем.
Главной темой встречи стали последние события во внутриливийском политическом процессе и формирование нового временного правительства.
????#BMGS #Libya Özel Temsilcisi Jan Kubiš’le biraraya geldik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 2, 2021
????Libyalılar arasında süren siyasi sürece ve yeni geçici hükümetin kurulmasına yönelik son gelişmeleri ele aldık.
????Kardeş Libya'nın istikrara kavuşması için desteğimiz sürecek. ???????????????? pic.twitter.com/rCch1pAufm
Турция вызвала в МИД главу дипмиссии Ирана
28 февраля, иранский посол в Анкаре был вызван в МИД Турции в связи с высказываниями Тегерана о нарушении суверенитета Ирака.
Ведомство выразило недовольство из-за обвинений со стороны посланника Ирана в Багдаде. МИД подчеркнул, что Турция борется в Ираке с Рабочей партией Курдистана (РПК) и ожидает от Ирана поддержки, а не противодействия в борьбе терроризмом.
Türkiye ile İran arasında ‘Gare’ restleşmesihttps://t.co/6pHF4C0YQl— Gazete Karınca (@GazeteKarinca) March 1, 2021
Общество
Ученые выступили против ректора Босфорского университета
Более 70 ученых Босфорского университета 1 марта обратились в Государственный совет, высший административный орган Турции, с просьбой отменить назначение Мелиха Булу новым ректором. Авторы петиции заявили, что его назначение нарушает принципы конституции и закона.
Boğaziçi’nden 70 akademisyen, AKP’li rektör Bulu için Danıştay’a başvurdu: 'Kamu yararı gözetilmedi' https://t.co/qkQYrJxmuF pic.twitter.com/9wqehX9nz6— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) March 2, 2021
Эрдоган пообещал укрепить права человека в Турции
Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новом правительственном проекте под названием «План действий в области прав человека». Программа из девяти пунктов будет реализована в течение двух лет.
При этом оппозиция и активисты подвергли сомнению намерения властей по реализации плана в области прав человека. Они заявили, что программа не будет иметь никакого значения, если она не будет реализована путем освобождения политических заключенных — таких как филантроп Осман Кавала и известный курдский политик Селахатин Демирташ.
Yarın Demirtaş, Kavala çıkacak mı ? https://t.co/jDHWSKINpG pic.twitter.com/Sh6z2KqN7Q— GÜNCEL HABER (@GuncelNews2) March 2, 2021