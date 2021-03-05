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Ближний Восток

Турецкая оппозиция назвала Эрдогана самым дорогим президентом в мире

Турецкая оппозиция назвала Эрдогана самым дорогим президентом в мире

Служба безопасности президента Турции тратит до 35 миллионов долларов в год, Анкара рассматривает возможность приобретения еще одного комплекта С-400, турецкие военные не планируют покидать Афганистан.

Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Эрдоган

Служба безопасности президента Турции тратит до $35 млн в год

В 2020 году Службе безопасности президента Турции было выделено 263,6 миллиона лир (около 35 млн долларов).

Бюджет, выделенный на охрану первого лица государства, оказался выше, чем на отделы по борьбе с киберпреступностью, наркотиками, контрабандой, организованной преступностью, а также на управление разведкой и управление специальных операций.

Эрдоган заявил, что принес «свободу и мир» в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган похвастался тем, что принес в Турцию «свободу и мир» под своим правлением.

«Старая Турция была страной ограничений и бедности: были ссоры, хаос и волнения. Сегодняшняя Турция — это страна свобод, уверенности в себе, развития, роста и мира», — сказал он.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) пришла к власти в Турции в 2002 году. 

«Старая Турция закончилась благодаря правлению ПСР. Мы установили национальную волю и сняли цепи военной опеки. Мы вывели нашу страну на невообразимый уровень во всех сферах», — заявил Эрдоган.

Президент заявил, что граждане, проживающие в восточных провинциях страны, начали пользоваться новыми «возможностями».

«Какие бы возможности ни имели наши граждане в Анкаре и Стамбуле, наши граждане в Хатае, Диярбакыре, Агры и Болу также получили их. Если есть недостатки [в работе правительства], мы стараемся их быстро устранить», — сказал он.

Эрдоган — самый дорогой президент в мире, считает оппозиция

Заместитель председателя оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Энгин Алтай назвал Реджепа Тайипа Эрдогана «самым дорогим президентом в мире». Политик заявил, что президентский дворцовый комплекс в районе Бештепе в Анкаре обходится стране более чем в 10 миллионов лир (1,3 миллиона долларов) в день.

Алтай также сообщил, что 110 автомобилей и два вертолета сопровождают Эрдогана даже на 6-километровом маршруте между президентским дворцом и зданием парламента.

Внешняя политика

Анкара может приобрести второй комплект С-400

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара рассматривает возможность приобретения у Москвы второго комплекта зенитных ракетных систем С-400, несмотря на давление США.

Макрон и Эрдоган налаживают отношения

Президент Франции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган провели 2 марта переговоры в формате видеоконференции. Главными темами беседы стали борьба с терроризмом и обеспечение безопасности на Ближнем Востоке и в Европе.

Турецкая разведка рассказала об иностранной шпионской деятельности

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Хакан Фидан заявил, что в прошлом году его структура раскрыла различные виды иностранной шпионской деятельности в отношении Анкары.

«Мы повысили нашу эффективность в области внешней разведки», — отметил Фидан.

По словам чиновника, MIT сейчас пытается разработать новые стратегии, которые изменят «правила игры» в разведке.

«Наша организация раскрыла шпионскую деятельность, направленную против нашей страны, и превратила техническую разведку в один из основных компонентов своей работы», — сказал Фидан.

Согласно данным самой разведывательной организации, за год MIT потратил почти 2,5 миллиарда турецких лир (330 миллионов долларов США).

«Хорошая партия» призвала парламент Турции отреагировать на проблему уйгуров в Китае

Представители «Хорошей партии» во время встречи со спикером парламента Мустафой Шентопом призвали осудить преследование уйгуров Китаем. Партия сочла действия Китая в Синьцзяне «геноцидом» и заявила, что молчание Анкары по этому вопросу «неприемлемо».

Турция не собирается уходить из Афганистана

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара будет находиться в Афганистане «столько, сколько захотят афганские братья».

«Мы продолжаем вносить свой вклад в безопасность наших братьев и сестер с нашими солдатами, действующими в рамках миссии НАТО, обеспечивающей обучение и оснащение сил безопасности Афганистана», — сказал Чавушоглу во время приема, посвященного столетию дипломатических отношений между Анкарой и Кабулом.

Турция и Замбия укрепляют отношения

Почетный консул Турции в Замбии Бюлент Гоктуна заявил, что Анкара рассматривает Замбию как стратегического партнера как в южноафриканском регионе, так и на континенте в целом.

Гоктуна сделал эти заявления во время передачи 12 компьютеров и ноутбуков стоимостью 166 000 турецких лир (23 000 долларов) послу Замбии в Турции Джозефу Чиленги.

Министр иностранных дел Турции и посланник ООН обсудили Ливию

Мевлют Чавушоглу встретился в турецкой столице со специальным посланником ООН по Ливии Яном Кубишем.

Главной темой встречи стали последние события во внутриливийском политическом процессе и формирование нового временного правительства.

Турция вызвала в МИД главу дипмиссии Ирана

28 февраля, иранский посол в Анкаре был вызван в МИД Турции в связи с высказываниями Тегерана о нарушении суверенитета Ирака.

Ведомство выразило недовольство из-за обвинений со стороны посланника Ирана в Багдаде. МИД подчеркнул, что Турция борется в Ираке с Рабочей партией Курдистана (РПК) и ожидает от Ирана поддержки, а не противодействия в борьбе терроризмом.

Общество

Ученые выступили против ректора Босфорского университета

Более 70 ученых Босфорского университета 1 марта обратились в Государственный совет, высший административный орган Турции, с просьбой отменить назначение Мелиха Булу новым ректором. Авторы петиции заявили, что его назначение нарушает принципы конституции и закона.

Эрдоган пообещал укрепить права человека в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новом правительственном проекте под названием «План действий в области прав человека». Программа из девяти пунктов будет реализована в течение двух лет.

При этом оппозиция и активисты подвергли сомнению намерения властей по реализации плана в области прав человека. Они заявили, что программа не будет иметь никакого значения, если она не будет реализована путем освобождения политических заключенных — таких как филантроп Осман Кавала и известный курдский политик Селахатин Демирташ.

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