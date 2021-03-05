Турецкая оппозиция назвала Эрдогана самым дорогим президентом в мире

Служба безопасности президента Турции тратит до 35 миллионов долларов в год, Анкара рассматривает возможность приобретения еще одного комплекта С-400, турецкие военные не планируют покидать Афганистан.

Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Эрдоган

Служба безопасности президента Турции тратит до $35 млн в год

В 2020 году Службе безопасности президента Турции было выделено 263,6 миллиона лир (около 35 млн долларов).

Бюджет, выделенный на охрану первого лица государства, оказался выше, чем на отделы по борьбе с киберпреступностью, наркотиками, контрабандой, организованной преступностью, а также на управление разведкой и управление специальных операций.

Erdoğan'ı korumak pahalıya patladı: Bir yılda 263 milyon TLhttps://t.co/3C4YdYSg7L pic.twitter.com/ByYdMTFN9g — soL Haber (@solhaberportali) March 2, 2021

Эрдоган заявил, что принес «свободу и мир» в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган похвастался тем, что принес в Турцию «свободу и мир» под своим правлением.

«Старая Турция была страной ограничений и бедности: были ссоры, хаос и волнения. Сегодняшняя Турция — это страна свобод, уверенности в себе, развития, роста и мира», — сказал он.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) пришла к власти в Турции в 2002 году.

«Старая Турция закончилась благодаря правлению ПСР. Мы установили национальную волю и сняли цепи военной опеки. Мы вывели нашу страну на невообразимый уровень во всех сферах», — заявил Эрдоган.

Президент заявил, что граждане, проживающие в восточных провинциях страны, начали пользоваться новыми «возможностями».

«Какие бы возможности ни имели наши граждане в Анкаре и Стамбуле, наши граждане в Хатае, Диярбакыре, Агры и Болу также получили их. Если есть недостатки [в работе правительства], мы стараемся их быстро устранить», — сказал он.

Эрдоган — самый дорогой президент в мире, считает оппозиция

Заместитель председателя оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Энгин Алтай назвал Реджепа Тайипа Эрдогана «самым дорогим президентом в мире». Политик заявил, что президентский дворцовый комплекс в районе Бештепе в Анкаре обходится стране более чем в 10 миллионов лир (1,3 миллиона долларов) в день.

Алтай также сообщил, что 110 автомобилей и два вертолета сопровождают Эрдогана даже на 6-километровом маршруте между президентским дворцом и зданием парламента.

CHP'li Engin Altay, Erdoğan'ın 6 km yolu bile 110 araç, 2 helikopterle gittiğini anlattı: Dünyanın en pahalı Cumhurbaşkanı’nı kullanan ülke Türkiyehttps://t.co/UuYfB0Fmgc pic.twitter.com/LDY2IgHOLf — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 3, 2021

Внешняя политика

Анкара может приобрести второй комплект С-400

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара рассматривает возможность приобретения у Москвы второго комплекта зенитных ракетных систем С-400, несмотря на давление США.

Макрон и Эрдоган налаживают отношения

Президент Франции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган провели 2 марта переговоры в формате видеоконференции. Главными темами беседы стали борьба с терроризмом и обеспечение безопасности на Ближнем Востоке и в Европе.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki güçlü NATO müttefiki olarak Avrupa’dan Kafkaslara, Ortadoğu’ya ve Afrika’ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz https://t.co/ua2GfzWZNF pic.twitter.com/pnRnHPcKtw — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 2, 2021

Турецкая разведка рассказала об иностранной шпионской деятельности

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Хакан Фидан заявил, что в прошлом году его структура раскрыла различные виды иностранной шпионской деятельности в отношении Анкары.

«Мы повысили нашу эффективность в области внешней разведки», — отметил Фидан.

По словам чиновника, MIT сейчас пытается разработать новые стратегии, которые изменят «правила игры» в разведке.

«Наша организация раскрыла шпионскую деятельность, направленную против нашей страны, и превратила техническую разведку в один из основных компонентов своей работы», — сказал Фидан.

Согласно данным самой разведывательной организации, за год MIT потратил почти 2,5 миллиарда турецких лир (330 миллионов долларов США).

Hakan Fidan'dan 2020 açıklaması: Ne kadar harcama yaptıklarını duyurduhttps://t.co/aEe37Bobc5 pic.twitter.com/Hh60DEmYLW — soL Haber (@solhaberportali) March 2, 2021

«Хорошая партия» призвала парламент Турции отреагировать на проблему уйгуров в Китае

Представители «Хорошей партии» во время встречи со спикером парламента Мустафой Шентопом призвали осудить преследование уйгуров Китаем. Партия сочла действия Китая в Синьцзяне «геноцидом» и заявила, что молчание Анкары по этому вопросу «неприемлемо».

Grup Başkanımız İsmail Tatlıoğlu, Grup Başkan Vekillerimiz Lütfü Türkkan ve D.Müsavat Dervişoğlu; Mecliste grubu bulunan partilerin ortak mutabakatla,Çin’in Doğu Türkistan’daki mezalimini kınayan bir bildiri yayınlanmasına ilişkin talebimizi Sayın Mustafa Şentop'a iletmişlerdir. pic.twitter.com/mY0BSVleyV — İYİ Parti TBMM (@iyipartitbmm) March 3, 2021

Турция не собирается уходить из Афганистана

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара будет находиться в Афганистане «столько, сколько захотят афганские братья».

«Мы продолжаем вносить свой вклад в безопасность наших братьев и сестер с нашими солдатами, действующими в рамках миссии НАТО, обеспечивающей обучение и оснащение сил безопасности Афганистана», — сказал Чавушоглу во время приема, посвященного столетию дипломатических отношений между Анкарой и Кабулом.

Турция и Замбия укрепляют отношения

Почетный консул Турции в Замбии Бюлент Гоктуна заявил, что Анкара рассматривает Замбию как стратегического партнера как в южноафриканском регионе, так и на континенте в целом.

Гоктуна сделал эти заявления во время передачи 12 компьютеров и ноутбуков стоимостью 166 000 турецких лир (23 000 долларов) послу Замбии в Турции Джозефу Чиленги.

Министр иностранных дел Турции и посланник ООН обсудили Ливию

Мевлют Чавушоглу встретился в турецкой столице со специальным посланником ООН по Ливии Яном Кубишем.

Главной темой встречи стали последние события во внутриливийском политическом процессе и формирование нового временного правительства.

????#BMGS #Libya Özel Temsilcisi Jan Kubiš’le biraraya geldik.

????Libyalılar arasında süren siyasi sürece ve yeni geçici hükümetin kurulmasına yönelik son gelişmeleri ele aldık.

????Kardeş Libya'nın istikrara kavuşması için desteğimiz sürecek. ???????????????? pic.twitter.com/rCch1pAufm — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 2, 2021

Турция вызвала в МИД главу дипмиссии Ирана

28 февраля, иранский посол в Анкаре был вызван в МИД Турции в связи с высказываниями Тегерана о нарушении суверенитета Ирака.

Ведомство выразило недовольство из-за обвинений со стороны посланника Ирана в Багдаде. МИД подчеркнул, что Турция борется в Ираке с Рабочей партией Курдистана (РПК) и ожидает от Ирана поддержки, а не противодействия в борьбе терроризмом.

Türkiye ile İran arasında ‘Gare’ restleşmesihttps://t.co/6pHF4C0YQl — Gazete Karınca (@GazeteKarinca) March 1, 2021

Общество

Ученые выступили против ректора Босфорского университета

Более 70 ученых Босфорского университета 1 марта обратились в Государственный совет, высший административный орган Турции, с просьбой отменить назначение Мелиха Булу новым ректором. Авторы петиции заявили, что его назначение нарушает принципы конституции и закона.

Эрдоган пообещал укрепить права человека в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новом правительственном проекте под названием «План действий в области прав человека». Программа из девяти пунктов будет реализована в течение двух лет.

При этом оппозиция и активисты подвергли сомнению намерения властей по реализации плана в области прав человека. Они заявили, что программа не будет иметь никакого значения, если она не будет реализована путем освобождения политических заключенных — таких как филантроп Осман Кавала и известный курдский политик Селахатин Демирташ.