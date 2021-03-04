Сбербанк намерен направить на дивиденды 56,2% чистой прибыли

Москва, 4 марта. Руководство Сбербанка собирается направить на выплату дивидендов по итогам 2020 года 56,2% чистой прибыли по МСФО, сообщил глава компании Герман Греф.

Он рассказал, что наблюдательному совету будет предложено выплатить дивиденды за прошлый год на том же уровне, что и по итогам 2019 года. По словам Грефа, банк чувствует себя достаточно комфортно, чтобы сделать это.

По итогам 2019 года Сбербанк выплатил акционерам дивиденды на 422,4 млрд рублей, что составило 50% от чистой прибыли компании по МСФО. В 2020 году прибыль Сбербанка уменьшилась на 10%, до 760,3 млрд рублей.

Наблюдательный совет госбанка в ноябре прошлого года одобрил новую дивидендную политику и стратегию развития до 2023 года. Согласно новому положению о дивидендной политике, Сбербанк будет отдавать на выплату дивидендов не менее 50% от чистой прибыли.

Сбербанк ранее впервые озвучил размер прибыли от нефинансовой деятельности. Как следует из отчетности, прибыль от небанковского сектора за 2020 год составила 71,4 млрд рублей, что в 2,7 раза больше, чем за 2019 год.