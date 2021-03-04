Мэр аргентинского города привился «Спутником V» с портретом Путина

Буэнос-Айрес, 4 марта. Мэр небольшого аргентинского города пришел на вакцинацию с портретом президента России Владимира Путина. Таким образом чиновник хотел поблагодарить российского лидера за спасение жизней аргентинцев. Об этом сообщается на официальной странице посольства России в Instagram.

Глава поселения Роке-Перес в провинции Буэнос-Айрес Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался российским препаратом «Спутник V». 72-летний чиновник считает, что вакцина разработанная в институте имени Гамалеи является лучшим в мире препаратом против коронавируса.

«Я принес эту фотографию, потому что горд за российского президента. Нам твердили, что Путин нас отравит, а он спасает наши жизни. Сегодня весь мир хочет привиться российской вакциной. Три месяца назад я говорил, что все будут драться за «Спутник V», потому что российский препарат лучший!», — заявил Гаспарини.

¡¡ Recibí la vacuna GRACIAS !! @alferdez.@Kicillofok @CFKArgentina

Decían que nos iban a envenenar y nos están salvado la vida pic.twitter.com/SbvHHe3v2R — Chinchu Gasparini (@Gasparini_RP) March 3, 2021

«Спутник V» стал первой вакциной против COVID-19, зарегистрированной в Аргентине. К настоящему времени южноамериканская страна получила 920 тысяч доз отечественного препарата, которым привились многие местные политики, в том числе президент Альберто Фернандес.

Помимо Аргентины российский препарат уже используется для массовой вакцинации населения в Боливии, Венесуэле, Никарагуа и Парагвае. В покупке российского препарата также заинтересованы правительства Гондураса, Панамы, Колумбии, Чили, Бразилии и Перу. По данным исследования авторитетного медицинского журнала The Lancet, эффективность разработки института имени Гамалеи составила 91,6%.