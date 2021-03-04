Спецкор ФАН назвал Украину страной беззакония и сломанной психики



Украинцы не видят ничего плохого в том, чтобы называть Россию агрессором и при этом пользоваться ее ресурсами, рассказал специальный корреспондент ФАН Игорь Петрашевич на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Ситуация на Украине развивается в сторону полного беззакония. Преступления на Майдане так и не были расследованы. После прихода новой власти на Украине был объявлен закон об амнистии, запрещающий расследовать и наказывать радикалов за любые преступления. А вот бойцы «Беркута» были назначены виновными за те кровавые события», — прокомментировал Петрашевич.

По мнению специального корреспондента ФАН, у определенной части украинцев совершенно сломана психика. Они готовы употреблять российскую продукцию, но при этом считают Россию врагом.

«Это явная деформация психики. Меня это поначалу очень сильно поражало. У многих украинцев под действием пропаганды, уверяющей, что Россия — агрессор, в голове уживались две противоположные вещи. С одной стороны, они считали Россию агрессором, и в то же время покупали российский газ и уголь, продукты питания и прочее. И когда им задавали этот вопрос, они впадали в ступор», — рассказал Петрашевич.

Корреспондент считает, что попытки украинских властей принять закон об уголовном наказании за симпатии к России говорят о том, что значительная часть жителей Украины сопротивляется. В основном это люди, которые жили в составе СССР, но много и молодежи, которая не воспринимает новую идеологию.

«Мы можем наблюдать, как неосторожно высказавшихся в интернете украинцев подвергают травле — за русский язык или критику власти. Но это говорит и о том, что на Украине много здоровых людей», — считает Петрашевич.

По свидетельству журналиста, беженцы из ДНР и ЛНР, переехавшие в Киев, так и не смогли получить обещанных им благ в виде квартир и трудоустройства. Выплаты вынужденным переселенцам оказались смехотворными: около 400 гривен в месяц (1100 рублей). После этого многие переселенцы вернулись в Донбасс.

Также Петрашевич припомнил историю солдата из Луганска, у которого корреспондент ФАН взяла интервью в Одессе.