Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области

Калининград, 4 марта. Мужчину, подозреваемого в подготовке теракта на объекте энергетики, арестовали, сообщила пресс-служба областного суда.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали россиянина, который планировал террористический акт в Калининградской области. В рамках обысков у него также обнаружили самодельное взрывное устройство, инструкцию по изготовлению бомбы и синтетические вещества для взрывчатки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщало Федеральное агентство новостей. Правоохранителями установлено, что обвиняемый вербовал жителей региона для участия в преступной деятельности.