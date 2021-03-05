Запашный поздравил женщин с 8 Марта и рассказал, как будут праздновать в цирке

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный поздравил читательниц ФАН с 8 Марта и рассказал, как этот праздник проходит в цирковой среде.

«С большим удовольствием поздравляю читательниц вашего издания с 8 Марта. Очень рад, что читателей и читательниц в нашей стране по-прежнему много, — сказал Запашный. — К сожалению, в наше время читают все меньше, а это обидно. Читающий человек — это человек умный, здравомыслящий, умеющий анализировать информацию. От всей души поздравляю через ваше издание всех женщин, и дай вам бог, дорогие, всего хорошего!»

Эдгард Запашный также рассказал, как и когда собирается поздравить с праздником своих близких, а также артисток и всех сотрудниц цирка.

«У нас 8 Марта, как у всех порядочных артистов, — нормальный рабочий день. В этот день у нас будет два спектакля. Так что наших женщин мы будем поздравлять, как говорится, в рабочем порядке. Они у нас все большие труженицы, все будут работать на манеже, и мы все в этот день, как и всегда, будем оставаться одной большой работящей цирковой семьей», — рассказал руководитель Большого Московского цирка.

По словам собеседника ФАН, в праздничный день артистки не откажут себе в маленьких слабостях, даже несмотря на строгости профессиональной диеты.

«Цирковым ничто не чуждо: наши женщины и сладкое любят, и не прочь себя побаловать. Конечно, будут и цветы. Лично я к выбору подарков отношусь очень серьезно, выбираю для каждой индивидуально. Честно скажу, для меня выбор подарка — это даже немного стресс. Вот прямо в пятницу с утра буду этим заниматься в самом буквальном смысле! Еще раз поздравляю всех женщин и желаю всем большого счастья!» — отметил Эдгард Запашный.

Об истории праздника 8 Марта, а также советы, что дарить любимым, читайте в материалах ФАН.