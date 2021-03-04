Крутой показал, какой была Ирина Аллегрова без парика

Москва, 4 марта. Певец и композитор Игорь Крутой показал архивное видео со звездой эстрады Ириной Аллегровой. На кадрах можно увидеть исполнительницу без парика.

Раритетный ролик Крутой опубликовал на своей странице в Instagram. На видео Аллегрова выступает на сцене, а музыкант аккомпанирует ей на рояле. Певица исполняет песню под названием «Двое», музыку для которой написал Крутой.

«Не открою вам большого секрета, если скажу, что не все мои песни стали популярными и даже просто известными в силу разных объективных и не очень причин. Но, невзирая на это, с некоторыми из них мне очень хотелось бы вас познакомить», — отметил композитор.

На кадрах Ирина Аллегрова вышла на сцену с темными волосами, хотя все давно привыкли видеть ее блондинкой. Друг исполнительницы говорил в одном из интервью, что сейчас она вынуждена носить парики из-за проблем с волосами. Для выступления певица надела корсетное платье с глубоким декольте и пышной юбкой, а также меховую накидку.

Песня, которую исполняет Аллегрова на видео, посвящена мужской дружбе. Крутой рассказал, что жизнь подарила ему настоящих друзей, и их поддержку он чувствует в трудных ситуациях.

В январе Ирина Аллегрова отметила 69-летие. «Шальную императрицу» поздравила со знаменательной датой певица Надежда Бабкина.