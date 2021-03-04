Ищенко: Россия может задействовать армию для защиты россиян даже в Киеве

Москва, 4 марта. Формулировка Совфеда о защите граждан РФ с применением войск позволяет ограничивать ее распространение только геополитической целесообразностью.

Таким мнением поделился российский политолог Ростислав Ищенко в эфире YouTube-канала «Соловьев live». Он вступил в дискуссию с телеведущим Дмитрием Куликовым, который обратил внимание, что когда Совет Федерации в 2014 году предоставил разрешение на применение российских войск, была интересная оговорка о целях введенных мер: для защиты жизней и безопасности граждан РФ.

«Так вот, я хочу здесь привнести моментик — 600 тысяч. Это 2 недели назад. 600 тысяч уже российских граждан живет на Донбассе, и каждую неделю там все это растет и ускоряется. Так что 600 тысяч граждан РФ», — сказал он.

По мнению Ростислава Ищенко, защита россиян не должна ограничиваться количеством — Совфед не прописывал тезис о том, что для защиты российских граждан их должно быть какое-то определенное количество на некой территории.

«Российских граждан можно и в Киеве найти при желании и защищать их и там тоже», — добавил он.

Ранее Народного совета ДНР Олег Онопко в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что Киев планирует жителей народных республик, имеющих российские паспорта, выселять из их домов и отправлять на поселения.