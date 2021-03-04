Сибирячка убила сына с ДЦП в свой день рождения

Бердск, 4 марта. Жительница Новосибирской области в свой день рождения отравила сына, больного ДЦП. После этого она попыталась покончить с собой, но ее спасли медики.

Глава семьи вернулся домой и обнаружил мертвого сына и едва дышащую 62-летнюю супругу. Женщину экстренно госпитализировали, сейчас за ее жизнь борются врачи. Если именинница выживет, правоохранители привлекут ее к уголовной ответственности за убийство инвалида. Известно, что пострадавшая ухаживала за сыном на протяжении 39 лет.

В Петербурге мужчина выбросил из окна 13-летнего мальчика-инвалида, сообщал ФАН. Ребенка госпитализировали с ушибами и переломами. Мать пострадавшего рассказала, что вместе с сожителем привезла его из интерната.