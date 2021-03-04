Активистка Femen поплатилась свободой за поджог трамвая Порошенко

Винница, 4 марта. Два года ограничения свободы получила уроженка украинского города Херсон Алиса Виноградова за поджог трамвая около кондитерской корпорации Roshen.

В отношении девушки вынесли приговор по делу 2017 года. Инцидент произошел около магазина сладостей в Виннице. Обнажив грудь, активистка Femen Ukraine подожгла декоративный трамвайчик. Ей помогал некий Олег Войтенко, которому суд также назначил три года ограничения свободы. Кроме того, поджигатели должны будут выплатить компании экс-президента Украины Петра Порошенко более 190 тысяч рублей.

Виноградова с приговором суда не согласилась и собирается его обжаловать. По словам девушки, она лишь облила трамвайчик бензином, а поджег его некий человек, проходящий мимо. Именно он, говорит активистка, должен выплачивать штраф и понести наказание. Следствие же утверждает, что Виноградова обливала конструкцию бензином, даже когда ее часть полыхала.

Сразу после инцидента на странице движения Femen Ukraine появился пост, что они берут на себя ответственность за поджог. В нем говорилось, что акция является разоблачением финансовых документов о сделках и схем обогащения представителей власти и бизнесменов. Позднее пост исчез.

Ранее депутат Верховной рады Украины, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива матом ответил на вопрос о возможном отказе от перевода часов в стране.