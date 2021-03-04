Skolkovo Ventures создаст несколько компаний на базе стартапов

Москва, 4 марта. Платформа Skolkovo Ventures обсуждает вопрос о создании высокотехнологичной компании в области цифровых решений для нефтегазового сектора «вместе с крупным игроком рынка».

Об этом сообщил глава компании Владимир Сакович в интервью РБК. По его словам, речь идет об очень большом рынке для России, объем которого составляет 15 млрд долларов.

«Из-за геополитики многие иностранные решения стали недоступны. За десять лет в «Сколково», в университетах, в Роснано и т. д. выросли хорошие технологические компании, но они нишевые, их нужно объединять», — отметил он.

Однако он не уточнил, кто может выступить в качестве потенциального партнера, и о каких объектах приобретения идет речь. В середине прошлого года Skolkovo Ventures создала вместе с японским стратегом Dentsu холдинг Station, специализирующийся на цифровом маркетинге. Заявленный объем инвестиций учредителей и их партнеров в первые полтора года составляет 1,5 млрд рублей.

В настоящее время, по словам Саковича, ведется несколько сделок по приобретению стартапов. Помимо этого, несколько хай-тек компаний Skolkovo Ventures намерена создать в рамках соглашения с ВТБ, которое было подписано осенью 2020 года.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что «Газпром нефть» открыла в Санкт-Петербурге центр цифровой трансформации «Цифергауз», который будет заниматься развитием искусственного интеллекта и роботизации в нефтегазовой отрасли.