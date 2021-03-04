Российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Ираке

Москва, 4 марта. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла регистрацию в еще одной стране. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

Препарат получил одобрение в Ираке. Кроме того, регистрация вакцины успешно завершилась в Лаосе и Шри-Ланке. В целом уже 45 стран мира зарегистрировали вакцину для применения на своих гражданах. Стоит отметить, что "Спутник V" входит в тройку лидеров по количеству одобрений от регуляторов.

Российский Минздрав объяснил, что доступ россиян к прививке от коронавируса не ограничивается из-за поставок за границу. При отправке существует обязательная оговорка, согласно которой препарата должно хватить для населения РФ.