Успенская появилась на вечеринке «ЖАРА Music Awards» в неоновое мини-платье

Москва, 4 марта. Закрытая вечеринка премии «ЖАРА Music Awards» прошла 3 марта. Особое внимание всех участников праздника привлекла 67-летняя Любовь Успенская в экстравагантном наряде.

Королева русского шансона для выхода в свет выбрала неоновое короткое платье с открытыми плечами и смелым декольте. Образ звезда дополнила высокими черными сапогами на шпильке. Фотографии с мероприятия артистка сама опубликовала в Stories Instagram. Мероприятие прошло в одном из фешенебельных ресторанов Москвы — Cafe Milano.

Откровенное платье довольно плотно прилегает к фигуре артистки, что позволило фанатам открыто заявить об отсутствии белья на их кумире. Весь вечер, согласно публикациям в соцсети, артистка не переставала веселиться и танцевать. Многие гости поддерживали веселье Успенской, хотя были и те, кто косо смотрел на певицу, однако ее это вовсе не смущало.

Недавно исполнительница в честь своего дня рождения представила журналистам своего пластического хирурга вместе с результатами его очередной работы. Успенская обзавелась новыми внушительными ягодицами, которые теперь и старается подчеркивать обтягивающими мини.

Свое 67-летие артистка отметила с полным размахом в одном из банкетных залов Москвы. Артистку собрались поздравить многочисленные коллеги по шоу-бизнесу. Однако главным подарком на праздник стал приезд единственной дочери Успенской — Татьяны Плаксиной.