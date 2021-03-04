Страны ОПЕК+ отказались от наращивания добычи нефти

Женева, 4 марта. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) приняла решение о сохранении объемов добычи нефти на прежнем уровне.

Стоит отметить, что страны-участницы формата планировали увеличить в апреле добычу на 500 тысяч б/с. Уточняется, что Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное сокращение в один миллион б/с.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встречи в рамках ОПЕК+ любят тишину. Таким образом он прокомментировал ожидания Москвы от новых заседаний в рамках формата.