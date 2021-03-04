В Москве простились с Юрием Розановым. ФАН-ТВ

Сегодня прошла церемония прощания с легендой спортивной журналистики. Комментарии Юрия Розанова во время матчей становились известными цитатами. Через три месяца мэтру спортивных матчей исполнилось бы 60 лет.

В спорт Юрий Розанов пришел в детстве. Играл в футбол, баскетбол, шашки. Хорошие результаты показывал в настольном теннисе. Стать спортивным комментатором Юрий Альбертович не мечтал. После победы в викторине, он познакомимся с Виктором Гусевым. В 1996 году он передал запись голоса организаторам конкурса комментаторов. С этого момента голос Юрия Розанова зазвучал на крупных спортивных событиях.

«Почему-то я, когда-то 15 лет назад, понравился на конкурсе комментаторов. Потом всегда с пристрастием подходил к моей работе. Это всегда было что-то запоминающееся. Любой его комментарий. Я вчера смотрел наш чат последний, когда мы переписывались последний раз. Это было в районе Нового года. Я пожелал ему здоровья и немножечко удачи. Он сказал лучше немножечко здоровья и побольше удачи. Так сейчас важнее. Было смешно, здесь много улыбок. Розанов не принимал уныние», — говорит Роман Нагучев, спортивный комментатор.

Дома Юрий Альбертович был заботливым и любящим мужем и отцом. В одном из интервью Юрий Розанов признался, что благодарен судьбе за то, что больше 30 лет прожил с любимой супругой. Голос Юрия Розанова звучал на крупнейших футбольных и хоккейных матчах. Он работал спортивным комментатором на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, Лиге чемпионов. До конца жизни он работал на «Матч-ТВ». Был другом и наставником для молодых спортивных комментаторов.

«Конечно, в первую очередь для меня он был не просто учителем, а первооткрывателем. После его советов, реплик я начал по-особому смотреть на профессию. Это был его навык. Смотреть на все под своим уникальным углом. Ни один комментатор не ассоциируется так близко и с хоккеем и футболом одновременно. <…> Он случайно вышел в чужой эфир, проверяю связь, при чем эфир очень важный. И говорил: «Люди, ау!». <…> Он все равно подходил к нам и говорил: «Ну придумайте что-то свое, потому что даже мои ошибки вы копируете, пытаетесь что-то переделать. Он даже ошибался эпично», — вспоминает Дмитрий Шнякин, спортивный комментатор «Матч-ТВ».

Три года Розанов боролся с онкологией. Работу не бросал. Продолжал шутить и радовался жизни. Комментаторы телеканала «Матч-ТВ» провели товарищеский турнир в поддержку Юрия Розанова. Они сыграли в футболках с девизом «Never give up» и известными фразами легенды спортивной журналистики.

«Это большая утрата не только для нас, как для коллег, но и для всей страны. Для всего спорта, спортивного телевидения. Все будут долго осмысливать эту утрату. Дело, которое делал Юрий Альбертович не умрет, он продолжает жить в своих репортажах. <…> В своих репортажах он говорил не только о спорте, он говорил о жизни. Просто надо найти возможность переслушать и многое мы там услышим», — говорит Максим Волков, коллега Юрия Розанова.

Юрия Розанова не стало 3 марта. Он навсегда останется легендарным спортивным комментатором, голоса которого будет так не хватать.