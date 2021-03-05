Подкаст «ФАН повсюду»: почему ухудшились отношения США и Турции

Почему Байден и Эрдоган до сих пор не созвонились? Как на отношения двух стран влияют нарушения прав человека в Турции? Как себя ведут другие игроки – Россия и Европа? Обо всем этом в подкасте «ФАН повсюду» рассказывает главный редактор «МК» в Турции Яшар Ниязбаев.

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В выпуске:

Отношения Турции и США находятся на самом низком уровне за всю историю.

Администрации демократов не нравится ситуация с правами человека в Турции

Политика Байдена в отношении Турции продолжает курс Барака Обамы

Почему спустя 5 лет США снова вспомнили о попытке переворота в Турции 2016 года

За что Турцию могут оштрафовать на 20 миллиардов долларов и отключить от SWIFT

Где Эрдоган пытается отыскать новых союзников?

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