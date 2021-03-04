Новичков: Донбасс вполне может себя прокормить, торгуя с Россией

Донбасс сможет обеспечить себя всем необходимым, рассказал заместитель руководителя аппарата партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Новичков на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Республики Донбасса успешно защищают себя уже 7 лет, и сейчас нет активных боевых действий. Что касается их экономической самодостаточности, эти регионы всегда были интегрированы в российскую экономику. Донбасс до 2014 года был одним из самых богатых регионов Украины, горнодобывающая, металлургическая, сельскохозяйственная промышленности по-прежнему работают и зарабатывают», — рассказал Новичков.

Сравнивая достаток жителя Киева и жителя Донбасса, Новичков заметил, что сравнение не в пользу последнего, но, по его мнению, у жителей Донбасса больше гарантий.

«Если сравнивать заработки Донбасса и Киева, то и уровень, и качество жизни на Донбассе ниже, зато на Донбассе есть гарантия того, что завтра ты будешь жить хотя бы с минимальным уровнем достатка. Это гарантируют им местные власти и Россия. На Украине обычный гражданин никому не нужен. Экспорт низкоквалифицированного труда там стал нормой», — заявил Новичков.

По его мнению, ничего хорошего от Киева на Донбассе не ждут и связывают свои надежды не с Западом, а с Востоком.

«Жители Луганской и Донецкой областей Украины обратили свой взгляд в сторону России. Главный вопрос, который они задают, когда эти регионы будут признаны полноценными субъектами международного права, а потом уже войдут в состав РФ. Ничего хорошего с западной границы люди не ждут, за семь лет им это не раз продемонстрировали», — прокомментировал Новичков.

Ранее ФАН рассказывал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об обеспокоенности Москвы ситуацией с обострением в Донбассе.