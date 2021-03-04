«Торможение обиды»: психолог объяснила, что побудило подростка зарубить свою семью

Пермь, 4 марта. ФАН ранее сообщал о жестоком убийстве целой семьи. Трагедия произошла вечером, 1 марта, в Октябрьском районе Пермского края. Подросток зарубил всю свою семью топором. От его рук погиб отец, мать и малолетняя сестра. СК уже возбудил дело по данному факту.

16-летний сын убитых супругов был задержан в Екатеринбурге, мальчик во всем признался. Мотивом жестокой расправы стала очередная просьба помыть посуду.

Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал о случившемся с детским психологом Натальей Наумовой.

По ее мнению сегодня подростки получают слишком много информации.

«Родителям очень сложно контролировать поток информации, который идет на ребенка из сети Интернет, — указала Наумова. — Дети видят, как можно убивать людей. Они видят, как кому-то что-то не понравилось, он взял всех и перестрелял».

Собеседница ФАН считает, что в большинстве случаев подростка толкает на преступления обида. По ее словам, в пубертатный период подросток попадает в ситуацию, когда его не любят, и он считает, что мир вокруг несправедлив, неправилен, и выходит из себя.

Не исключила Наталья Наумова и наличие воли и разума у детей в подростковом возрасте. Человек, испытывая стресс или несправедливость окружающей среды должен перетерпеть происходящее с ним, а потом вернуться и обсудить возникшую проблему со взрослыми или с самим собой. Но в данном случае этот способ не сработал.

В случае с семьей из Перми эксперт сослалась на аффективное состояние парня.

«Когда у человека смещается сознание, он не дает отчет своим действиям и совершает преступление. Это состояние считается психическим расстройством, либо есть определенные причины такого поведения», — подчеркнула она.

По мнению Натальи Наумовой, у мальчика, скорее всего, не были выявлены психические заболевания, либо он жил в постоянном состоянии неуважения к себе и попытался отстоять свою позицию, потому что понял, что в этой семье его никогда не будут уважать.

«При этом родители могут думать, что они уважают своего ребенка и все хорошо, но в его восприятии все было так, что все нечестно и так дальше жить невозможно. Человек перевозбудился, разозлился, не справился эмоционально», — поясняет психолог.

Наумова объяснила, что в 16 лет у человека еще не сформированы так называемые «лобные структуры», отвечающие за самоконтроль. Полное их формирование, как отмечает эксперт, у современных детей происходит лишь к 21 году. Не исключила психолог и возможность опухолевых или органических поражений мозга, из-за которых у юноши не сработало «торможение обиды».