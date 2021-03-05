Наталья Дрожжина пребывает в инвалидном состоянии из-за передач про нее



Москва, 5 марта. Супруг актрисы Натальи Дрожжиной Михаил Цивин сообщил, что его жена его очень тяжело переносит ажиотаж, поднятый вокруг ее имени. Женщина утверждает, что даже не знает более половины людей, которые рассказывают о ее личной жизни и приписывают ей новых мужей. Более того, по словам Цивина, Дрожжина фактически стала инвалидом.

«Это не смешно. У моей жены уже было две остановки сердца. Она пребывает в инвалидном состоянии. Они просто лгут, просто клевещут. Все до одного», — поделился с ФАН Цивин.

Кроме того, Михаил Цивин рассказал и о том, как движется дело с договором пожизненной ренты и почему не удается его расторгнуть.

«Дрожжина со второго июля пытается расторгнуть договор. И вот эти новые благодетели, которые сегодня находятся возле Гитаны Аркадьевны, не дают этого сделать», — поясняет Михаил Цивин. — «Марья Алексеевна все равно будет делать то, что прикажет мама. Именно прикажет. Там отношения именно такого плана: «Я сказала, и все». Марья Алексеевна — совершенно беззащитный человек. Она полностью зависит от ближайшего окружения. Поэтому она и подпишет все, и подтвердит все, если ей прикажут. У нее с Дрожжиной были самые лучшие отношения. Мы передали в Следственный комитет переписку с Марией Алексеевной Баталовой, начиная с 2015 года. Где она с нами абсолютно доверительна и говорит очень нелицеприятные вещи о своей маме. И каждый раз умоляет, только чтобы мама об этом не узнала. Потому что от мамы можно и затрещину получить легко».

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Наталья Дрожжина обратилась в суд с просьбой расторгнуть договор пожизненной ренты. При этом сторона Баталовых добивается аннулирования, утверждая, что Гитана Аркадьевна их не подписывала. Однако экспертиза показала, что подпись принадлежит вдове актера.