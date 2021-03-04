ВВС США могут остаться без сверхзвуковых военных бомбардировщиков B-1B Lancer

Вашингтон, 4 марта. Вашингтон планирует списать почти треть стратегических боевых единиц. Заменить их планируют новыми B-21 Raider, однако начало производства еще не скоро.

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов вскоре останутся без 17 единиц стратегических бомбардировщиков. B-1B Lancer планируются к списанию из-за износа вследствие активной эксплуатации на Ближнем Востоке. На данный момент на вооружении числятся 62 данных бомбардировщика, сообщает информационное агентство РИА Новости.

После списания военных самолетов высвобожденные денежные средства направят на обслуживание оставшихся 45 единиц B-1B Lancer. Все они будут списаны ориентировочно к 2036 году.

США планируют заменить устаревшие бомбардировщики на новейшие версии B-21 Raider. Однако их производство пока не началось и не ожидается в ближайшее время.

Таким образом, на вооружении ВВС США останутся лишь самые старые образцы стратегических боевых единиц — бомбардировщики B-52 Stratofortress. Однако их технические характеристики уже не имеют возможности отвечать современным требованиям. Конечным сроком эксплуатации данных боевых единиц числится 2050 год.

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