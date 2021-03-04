Си Цзиньпин назвал главную угрозу восхождению Китая на вершину мира

Пекин, 4 марта. Глава Коммунистической Партии Китая Си Цзиньпин рассказал о пути восхождения Китая к мировому господству после пандемии COVID-19 и уточнил, кто может Поднебесной помешать.

«Восток возвышается, а Запад приходит в упадок», — с этих слов Си Цзиньпин начал свое обращение к китайскому народу в рамках ежегодного Конгресса КПК. Западные страны больше стране не конкуренты, заверил жителей Поднебесной генсек, однако за закрытыми дверями китайцы не сбрасывают со счетов одного из главных своих конкурентов — Соединенные Штаты Америки.

«Наши риски стали намного меньше, чем раньше», — заявил лидер КПК своей аудитории.

Также в число угроз, на которые следует обратить наиболее тщательное внимание, вошел Гонконг. Официальный Пекин настороженно относится к протестам, которые всколыхнули город после того, как коммунисты пытались усилить свое влияние и контроль над жизнью города. Особенным ударам по западному прошлому бывшей колонии Великобритании стало стремление КПК переписать действующий общенациональный закон о выборах, по которому Гонконг лишался последних остатков автономии, а вместе с ней — западных демократических ценностей.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что лидер партии "Гоминьдан" Джонни Чанг отказался вести переговоры с Китаем. По мнению главы крупнейшей оппозиционной партии Китая, правильное время для взаимоуважительных и достойных переговоров не пришло.