Скоростной поезд из Лондона задержали из-за кошки на крыше вагона

Лондон, 4 марта. Пассажиры скоростного поезда, отбывающего с лондонского вокзала Юстон, не могли уехать из-за кошки на крыше состава. Отправление пришлось задержать на два часа.

Поезд Avanti West Coast, который с легкостью преодолевает расстояния на скорости 125 миль в час, «спасовал» перед обычным лондонским котом. За полчаса до отправления по расписанию четвероногий друг невозмутимо устроился на крыше состава, уютно свернувшись калачиком. Лишь спустя два часа животное уговорили спуститься на платформу. О котах, людях и путешествиях сообщает Mirror.

По словам работника транспортного узла, вокзал Юстон — одна из самых оживленных станций Британии. Нетрудно догадаться, какую сумятицу внесла обычная кошка, появившаяся в не самом обычном месте и в не самое подходящее время. Тем не менее машинист поезда, персонал вокзала и пассажиры пошли навстречу независимому животному и согласились ждать столько, сколько потребуется. Где-то через два часа ожидания «царь зверей» все-таки покинул свое необычное пристанище, и расписание вокзала наконец вернулось в прежнее русло.

До этого момента гордое хвостатое создание спокойно сидело на крыше головного вагона и наотрез отказывалось куда-либо двигаться. Если посмотреть на то, как выглядит вагон такого поезда, станет абсолютно ясно, что залезть или даже допрыгнуть до крыши состава в условиях обычной платформы решительно невозможно. Скоростные поезда имеют потрясающе обтекаемую форму и достаточно высоки относительно среднего человеческого роста.

Поэтому стальной гигант, который обычно режет воздух на скорости 200 км в час, не смог отправиться вовремя в Манчестер, так как неравнодушные британцы опасались за благополучие животного. На время, пока кот определялся со своими дальнейшими планами, поезд был снят с расписания и заменен другим составом с небольшой задержкой, чтобы пассажиры могли продолжать свой путь.

Однако, избежав таким образом гибели от скоростного порыва ветра, жизнь кота по-прежнему находилась в опасности. Дело в том, что четвероногий друг оставался в опасной близости от подвесных линий электропередачи. Они питают поезда электрическим током и находятся под постоянным напряжением 25 000 вольт.

Через два с половиной часа кот наконец решил, что хочет сделать первый шаг. Тогда рядом с вагонами поставили мусорный бак, который послужил импровизированной платформой. После долгожданного прыжка кот был замечен «удаляющимся с важным видом», заметили сотрудники станции. Пока остается неизвестным, как кошка добралась до крыши поезда.