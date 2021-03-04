Чепурченко объяснил неудачу с поцелуем Топалова и Ильиных на «Ледниковом периоде»

Москва, 4 марта. Поцелуй музыканта Влада Топалова и фигуристки Елены Ильиных не впечатлил зрителей «Ледникового периода». Причину такой реакции поклонников шоу объяснил актер Вячеслав Чепурченко.

Такие эмоциональные проявления не нужны зрителям, и в итоге дают отрицательный эффект, рассказал Чепурченко в беседе с Василием Коновым. Во время своего участия в проекте он неоднократно предлагал творческий подход к созданию образа, чтобы показать эмоции.

«Естественно, какие-то базовые творческие вещи я предлагал. Например, в номерах некоторые пары целовались, но это не производило должного эффекта, даже в отрицание… Необязательно демонстрировать поцелуй, чтобы показать любовь», — рассказал финалист седьмого сезона шоу «Ледниковый период».

Актер сразу как увидел поцелуй коллег по льду, понял, что это не сработает, поэтому со своей партнершей, Яной Хохловой они подобные приемы даже и не пробовали.

Седьмой сезон шоу «Ледниковый период» прошел в конце декабря прошлого года. Чепурченко со своей напарницей обошли Топалова и Ильиных в финале, заняв второе место.

Спустя некоторое время после выхода последней серии, продюсер и ведущий шоу Илья Авербух высказался о своей напарнице Алине Загитовой. Он рассказал, что зрители Первого канала, возможно, еще увидят фигуристку на проекте в следующем сезоне.