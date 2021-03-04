Вице-премьер РФ Новак оценил состояние нефтяного рынка

Москва, 4 марта. Нефтяной рынок пока полностью не восстановился. Впереди его может ожидать неопределенность на фоне пандемии коронавируса, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Об этом он сообщил в ходе министерской встречи ОПЕК+. При этом вице-премьер отметил, что уровень мировой вакцинации населения превышает скорость распространения коронавирусной инфекции, что вселяет оптимизм на нефтяном рынке.

«Видим позитивные моменты, связанные с вакцинацией, темпы которой превышают распространение COVID-19», — добавил он.

По его словам, сегодня министры стран ОПЕК+ должны составить рекомендацию по уровням добычи нефти на апрель текущего года. Он также призвал все стороны соглашения выполнить свои предыдущие обязательства по сокращению добычи топлива.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что американские коммерческие нефтяные запасы за неделю, которая была завершена 26 февраля, увеличились на 21,6 млн баррелей, или на 4,7%. По данным Министерства энергетики США, достигнутый уровень в 484,6 млн баррелей, является самым высоким показателем с середины января.