Минюст России исключил фонд «В защиту прав заключенных» из списка иноагентов

Москва, 4 марта. Фонд «В защиту прав заключенных», который был основан правозащитником Львом Пономаревым, исключен из реестра иноагентов по решению Министерства юстиции РФ.

Вчера Пономарев обратился в Хорошевский суд с иском и потребовал отменить решение о внесении фонда в реестр СМИ-иноагентов.

«В суд поступило административное исковое заявление Пономарева Льва Александровича к Минюсту РФ», — отметили в пресс-службе суда.

Правозащитник требует признать незаконным его включение в список иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента.